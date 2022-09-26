Мужчина устроил стрельбу в одном из военкоматов в России

Пистолет. Иллюстративное фото: pexels.com

В одном из городов в Иркутской области в России 25-летний мужчина выстрелил в военного комиссариата. Последнего доставили в больницу, где он находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Инцидент произошел в Усть-Илимском военкомате. Стрелявшим оказался 25-летний Руслан Зинин. Его задержали на месте. В Сети было опубликовано видео с ним после ареста.

По сообщениям российских СМИ, Зинин выстрелил в военкома Александра Елисеева, когда тот проводил инструктаж для мобилизованных.

В Интернете также опубликовали видео, на котором запечатлен момента выстрела.

Внимание! Видео содержит шокирующие кадры и не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18-ти лет.

Произошедшее прокомментировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

"В Усть-Илимске молодой человек устроил стрельбу в военкомате. Военком Александр Владимирович Елисеев находится в реанимации, в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь. Стрелка сразу задержали. И он обязательно будет наказан!" - цитирует Кобзева Varlamov News.

Очевидец произошедшего рассказал, как все происходило, передает РБК.

"Сегодня примерно в 11:40 (9:40 по Астане) пришли в военкомат, отдали документы. В первом часу военком повел часть в актовый зал, начал рассказывать о ситуации в стране, о том, что он исполняет волю государства и все в таком роде. Затем подскочил стрелок, подошел к нему, сказал "Сейчас все поедем домой" и выстрелил в военкома", - сказал очевидец.

Мать стрелявшего Руслана Зинина Марина сообщила, что ему не приходила повестка. Но за день до происшествия пришла его лучшему другу, передает Telegram-канал Varlamov News.

"Руслан был очень расстроен из-за этого, потому что друг его в армии не служил. Говорили, что будет частичная мобилизация, а получается, что берут всех", - говорит Марина Зинина.

По ее словам, сын в последнее время жил у бабушки и утром, уходя в военкомат, сказал ей, что идет служить добровольцем.

Напомним, 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. За день до этого в российский Уголовный кодекс ввели понятия "мобилизация", "военное положение", а также статьи о сдаче в плен.

Недавно Путин подписал пакет поправок о военной службе в России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1989621-muzhchina-ustroil-strelbu-v-odnom-iz-voenkomatov-v-rossii/