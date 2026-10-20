Трамп зол и раздражен из-за позиции Украины по урегулированию конфликта, заявил Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио высказался о мнении американского лидера Дональда Трампа по позиции Украины в вопросе урегулирования конфликта, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания, Марко Рубио рассказал журналистам об отношениях США и Украины в контексте мирного урегулирования конфликта между Киевом и Москвой. По его словам, Дональд Трамп не просто недоволен, он раздражен из-за позиции Украины.

"Президент раздражен... Он, безусловно, зол и раздражен из-за отсутствия прогресса в этих переговорах после того, как посвятил им почти два года", - отметил Рубио.

Напомним, ранее глава Белого дома обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что Украине следует найти нового лидера, способного заключать сделки. Сам же президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Bloomberg заявил о том, что политика Трампа подталкивает Киев к капитуляции. А недавно в СМИ появилась информация, что президент США и его команда попытаются навязать Украине мирную сделку на условиях России.

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