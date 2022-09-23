Четыре депутата Госдумы попросили направить их на "спецоперацию"

Здание Госдумы России. Фото: Konstantin Aksenov/Getty Images

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил в своем Telegram о первых четырех депутатах Государственной Думы, которые выразили желание отправиться служить в составе ВС России.

"Заявления первых четырех депутатов Госдумы от "Единой России" с просьбой отправить их служить в зону СВО в составе ВС РФ мною получены и будут рассмотрены Минобороны РФ", - пишет Турчак.

Депутатами, которые захотели отправиться в Украину, оказались глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, депутаты Госдумы и члены партии "Единая Россия" Дмитрий Саблин, Виталий Милонов и Сергей Сокол.

21 сентября в России было объявлено о частичной мобилизации. Позже СМИ сообщили, что депутаты Госдумы и российские сенаторы не подлежат мобилизации. При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что у депутатов никакой брони нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989329-chetyre-deputata-gosdumy-poprosili-napravit-ih-na-spetsoperatsiyu/