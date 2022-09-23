Россия запретила въезд 87 гражданам Канады

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Россия закрыла въезд 87 гражданам Канады в ответ на антироссийские санкции, вводимые Оттавой. Санкции были введены против глав канадских провинций и других лиц, передает официальный сайт российского МИД.

"В ответ на периодически вводимые правящим в Канаде режимом Дж.Трюдо антироссийские санкции, которые коснулись на сегодняшний день представителей власти всех уровней, включая региональный, журналистов, деятелей культуры и простых россиян, не устраивающих чем-либо официальную Оттаву, въезд в Российскую Федерацию закрывается для 87 канадских граждан", - говорится в сообщении МИД РФ.

В список вошли премьеры канадских провинций и территорий, военнослужащие, главы компаний, предоставляющих вооружения Украине, и другие лица.

На прошлой неделе Россия внесла в "стоп-лист" 30 граждан Британии.

Канада в последний раз вводила санкции против России в середине июля. Меры затронули нефтегазовую и химическую отрасли.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989278-rossiya-zapretila-vezd-87-grazhdanam-kanady/