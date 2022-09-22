Спикер Госдумы высказался о частичной мобилизации депутатов в России
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Спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин в своем Telegram высказался о частичной мобилизации депутатов. Он сообщил, что никакой брони у депутатов нет.
"Кто соответствует требованиям частичной мобилизации, должны помочь своим участием в специальной военной операции. Никакой брони у депутатов нет", - пишет Володин.
Он напомнил, что мобилизации подвергнут 300 тысяч военнослужащих запаса. Отправка на фронт не коснется, по его словам, "99 процентов мобилизационного ресурса".
Ранее СМИ сообщили, что депутаты Госдумы и российские сенаторы не подлежат частичной мобилизации, которая была объявлена Путиным 21 сентября. Объявление российского президента вызвало акции протеста в российских городах.
Также министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, кто из российских граждан попадает под частичную мобилизацию.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989066-spiker-gosdumy-vyskazalsya-o-chastichnoy-mobilizatsii-deputatov-v-rossii/