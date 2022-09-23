Главы МИД G7 осудили проведение референдумов на оккупированных территориях Украины

Анналена Бербок. Фото: Jordan Pix/Getty Images

Главы МИД G7 в совместном заявлении по итогам встречи на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН осудили проведение Россией референдумов на оккупированных украинских территориях. Сообщение опубликовано на сайте МИД ФРГ от имени Анналены Бербок.

В G7 подчеркнули, что все страны ООН не должны посягать на территориальную целостность и суверенитет другого государства. Эти принципы закреплены в Уставе ООН и являются фундаментальными для защиты любого государства.

"Главы МИД стран "Большой семерки" и Высокий представитель решительно осудили заявление России о проведении фиктивных референдумов на суверенной украинской территории, которая временно находится под контролем России", - сказано в сообщении.

G7 призвали другие страны осуждать эти референдумы и ни в коем случае не признавать их результаты. Министры заявили, что будут продолжать вводить санкции против России.

Кроме того, страны G7 осуждают угрозы Путина о применении ядерного оружия и объявление о частичной мобилизации в России.

В G7 входят США, Британия, Франция, Германия, Япония, Канада, Италия, а также ЕС.

Тем временем в самопровозглашенных ЛНР и ДНР, в Херсонской и Запорожской областях начались референдумы о вхождении в состав России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989303-glavy-mid-g7-osudili-provedenie-referendumov-na-okkupirovannyh-territoriyah-ukrainy/