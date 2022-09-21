СМИ: Депутаты Госдумы и российские сенаторы не подлежат частичной мобилизации

Государственная Дума. Фото: Getty Images/ Patrick Donovan

Согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", депутаты Государственной Думы и сенаторы не подлежат частичной мобилизации, передает РИА Новости со ссылкой на источник в Совфеде России.

"Согласно закону, отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, помимо других категорий, имеют депутаты Госдумы и сенаторы", - сказал источник.

Как пишет РИА Новости, в статье 18 данного закона говорится, что "отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам… членам Совета Федерации и депутатам Государственной Думы".

При этом глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов рассказал, что частичной мобилизации подлежат студенты военных кафедр, если их военно-учетные специальности будут востребованы.

Напомним, 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация.

Министр обороны Шойгу рассказал, кто из российских граждан под нее попадает, а также озвучил задачи мобилизации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988910-smi-deputaty-gosdumy-i-rossiyskie-senatory-ne-podlezhat-chastichnoy-mobilizatsii/