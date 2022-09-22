Узбекистанцев предупредили об уголовной ответственности за участие в войне в Украине

Флаг Узбекистана. Иллюстративное фото: Florian Gaertner/Photothek/Getty Images

Жителей Узбекистана предупредили об уголовной ответственности за неправомерное участие в боевых действиях на территории иностранного государства. Сообщение появилось на сайте посольства Узбекистана в России на фоне объявления в последней о частичной мобилизации.

За неправомерное участие в военных действиях в другой стране узбекистанскому гражданину грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

"В этой связи, дипмиссия напоминает, что согласно ст. 154 "наемничество" Уголовного кодекса Республики Узбекистан преступлением является неправомерное участие в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государств. За совершение данного деяния предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до 10 лет", - сказано в сообщении.

Такое же предупреждение выпустило для своих соотечественников посольство Кыргызстана в России.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989077-uzbekistantsev-predupredili-ob-ugolovnoy-otvetstvennosti-za-uchastie-v-voyne-v-ukraine/