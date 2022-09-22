200 украинцев на Медведчука: Украина и Россия обменялись военнопленными

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Украина и Россия в очередной раз обменялись пленными. Почти сразу после того, как обмен состоялся, президент Владимир Зеленский официально выступил с обращением. В Москве обмен пока никак не прокомментировали.

"Всего 215 героев. Только что закончился обмен. Мы возвращаем наших людей домой. Это, безусловно, победа для нашего государства, для всего нашего общества. И самое главное - для 215 семей, которые смогут увидеть своих близких в безопасности", - сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил в Telegram, что Украина вернула домой 215 своих пленных граждан.

По словам Ермака, 200 украинских граждан обменяли на Виктора Медведчука, которого в Украине обвинили в госизмене. Еще пять командиров "Азовстали" удалось обменять на 55 пленных российских военных.

Помимо этого, еще 10 иностранцев, воевавших за Украину, тоже удалось вернуть. Они сейчас находятся в Эр-Рияде в Саудовской Аравии, пишет Ермак.

Он отметил, что обмен состоялся благодаря личным договоренностям Зеленского с президентом Турции Эрдоганом.

Тем временем новость о возвращении своих пленных подтвердили в российском Telegram-канале "Рыбарь". В ночь на 22 сентября там написали, что 55 россиян вернулись домой. По их информации, на следующий день ожидается возвращение еще 30 российских военных.

При этом новость о точном количестве россиян, вернувшихся из плена на родину, они подтвердить не могут, как и информацию о Медведчуке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988991-200-ukraintsev-na-medvedchuka-ukraina-i-rossiya-obmenyalis-voennoplennymi/