Миссия ОДКБ подготовила предложения по деэскалации для Армении и Азербайджана

Представители Минобороны Армении и генерал-полковник Анатолий Сидоров. Фото: odkb-csto.org

Передовая группа миссии Организации Договора о коллективной безопасности представила ряд предложений по деэскалации конфликта на армяно-азербайджанской границе, об этом говорится на официальном сайте ОДКБ.

В армянском Минобороны прошла встреча по итогам работы передовой группы миссии ОДКБ в Армении. Возглавляющий передовую группу генерал-полковник Анатолий Сидоров проинформировал министра обороны страны Сурена Папикяна о результатах анализа обстановки в отдельных районах на армяно-азербайджанской границе и сообщил об основных выводах и предложениях по соответствующим мерам.

"Состоялся откровенный, конструктивный обмен мнениями. Выработанные передовой группой предложения направлены на деэскалацию возникшей напряженности", – говорится в заявлении.

Отмечается, что после встречи миссия ОДКБ покинула Ереван и отправилась в Москву.

Напомним, ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась в ночь на 13 сентября. Ереван обратился за военной помощью к ОДКБ. Миссия ОДКБ под руководством генерал-полковника Анатолия Сидорова прибыла в Армению 15 сентября для оценки ситуации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988614-missiya-odkb-podgotovila-predlozheniya-po-deeskalatsii-dlya-armenii-i-azerbaydzhana/