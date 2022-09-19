Митингующие в Ереване потребовали выхода Армении из ОДКБ

Флаги государств-членов ОДКБ. Фото: odkb-csto.org

В воскресенье, 18 сентября, в Ереване прошел митинг, участники которого потребовали выхода Армении из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как сообщает ТАСС, в акции приняли участие несколько сотен человек.

"Мы собрались здесь с одной единственной повесткой - потребовать от нашего правительства, поддержать его, чтоб мы вышли из ОДКБ. После этого мы начнем переговоры с нашими реальными союзниками о возможностях обеспечения безопасности нашей страны", - цитирует издание социолога Карена Саркисяна.

"Интерфакс" уточняет, что в за выход страны из ОДКБ выступили и представители Европейской партии Армении во главе с ее председателем Тиграном Хзмаляном.

"После войны в Карабахе в 2020 году глаза у многих открылись. Россия и Турция 100 лет назад подписали соглашение, которому до сих пор следуют. Это антиармянский договор, одним из результатов которого стала потеря Карабаха.

Если мы выйдем из ОДКБ и ЕАЭС, присоединимся к НАТО и ЕС, то мы вернем наше потерянное, наши земли", - заявил Хзмалян журналистам.

Напомним, сейчас в Армении находится миссия ОДКБ. Она уже посетила некоторые участки на границе Азербайджана и Армении.

Ранее сообщалось, что миссия должна будет выработать предложения по деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Ситуация на азербайджано-армянской границе обострилась в ночь на 13 сентября. После этого Ереван обратился за военной помощью к ОДКБ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988400-mitinguyuschie-v-erevane-potrebovali-vyhoda-armenii-iz-odkb/