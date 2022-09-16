Миссия ОДКБ выработает предложения по деэскалации между Арменией и Азербайджаном

Флаги государств-членов ОДКБ. Фото: odkb-csto.org

Миссия ОДКБ, которая прибыла в Армению, выработает предложения по деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу объединенного штаба организации.

"На миссию возлагаются задачи по выработке предложений по деэскалации возникшей напряженности", – сообщили в штабе ОДКБ.

Пресс-служба объединенного штаба организации отметила, что миссия ОДКБ под руководством генерал-полковника Анатолия Сидорова прибыла на территорию Армении в четверг, 15 сентября, для оценки текущей ситуации.

"Спланированы мероприятия по изучению и мониторингу текущей обстановки в отдельных приграничных районах, а также проведение рабочих встреч с руководством министерства обороны и генерального штаба вооруженных сил Республики Армения, посольства Российской Федерации в Республики Армения, пограничного управления ФСБ России в Республике Армения и командованием 102-й российской военной базы", – говорится в заявлении.

Ранее начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров сообщил, что вопрос об отправке миротворческого контингента на территорию Армении пока не стоит на повестке дня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988079-missiya-odkb-vyrabotaet-predlozheniya-po-deeskalatsii-mezhdu-armeniey-i-azerbaydzhanom/