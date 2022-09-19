Азербайджан возмутился высказыванием Пелоси в поддержку Армении

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в Армении. Фото: Twitter/Nance Pelosi

Председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сагиба Гафарова заявила, что заявления спикера Палаты представителей США в поддержку Армении вызывают "чувство глубокого сожаления". Сообщение было опубликовано на сайте Милли Меджлиса Азербайджана.

"Чувство глубокого сожаления вызывает высказывание, сделанное спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, в ходе поездки в Армению <...> Высказывание спикера Палаты представителей США отражает далекий от объективности, предвзятый и однобокий подход к произошедшему", - гласит заявление Гафаровой.

Председатель азербайджанского парламента предупредила, что подобные высказывания Пелоси лишь усугубляют отношения между Арменией и Азербайджаном.

К тому же спикер сделала данный шаг ради своей выгоды. В преддверии промежуточных выборов в США в ноябре Пелоси надо заручиться поддержкой армянского лобби, говорится в сообщении.

После визита в Армению Пелоси в соцсетях заявила, что осуждает нападения Азербайджана.

"Сегодня наша делегация встретилась с министром обороны Армении Суреном Папикяном, чтобы выразить поддержку Америки в обеспечении безопасности Армении. От имени Конгресса США мы осудили нападения Азербайджана и говорили о необходимости мира и безопасности", - пишет Пелоси в Twitter.

Напомним, ситуация на границе Армении и Азербайджана вновь обострилась в ночь с 12 на 13 ноября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988410-azerbaydzhan-vozmutilsya-vyskazyvaniyu-pelosi-v-podderzhku-armenii/