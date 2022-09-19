Байден попал в пробку по пути на похороны Елизаветы II (видео)

Байден в бронированном автомобиле направляется на похороны Елизаветы II. Кадр из видео: Twitter/Joe Armitage

Бронированный автомобиль президента Соединенных Штатов Джо Байден и его супруги Джилл Байден попал в пробку по пути на похороны королевы Елизаветы II в Лондоне, передает Sky News.

Байден - единственный, кто явился на государственные похороны не в VIP-автобусе вместе со всеми мировыми лидерами, а в "уменьшенном" кортеже из шести автомобилей.

Государственные похороны Елизаветы II начнутся в 11:00 часов по времени Лондона (16:00 часов по Астане) и завершатся в полдень.

На мероприятии в Вестминстерском аббатстве будут присутствовать около двух тысяч человек, включая лидеров иностранных государств. Ранее на церемонии прощания были замечены глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель, премьер Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон, супруга президента Украины Елена Зеленская и другие.

Королева будет погребена рядом с супругом принцем Филиппом в Мемориальной часовне на территории Виндзорского замка в 19:30 часов по времени Лондона (20 сентября 00:30 часов по времени Астаны).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988525-bayden-popal-v-probku-po-puti-na-pohorony-elizavety-ii-video/