Байден, Зеленская, Макрон и другие политики посетили церемонию прощания с Елизаветой II

Джо Байден, Джилл Байден и посол США в Британии Джейн Хартли прощаются с Елизаветой II. Фото: Joe Giddens-WPA Pool/Getty Images

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден посетили церемонию прощания с королевой Елизаветой II в Вестминстерском дворце. Помимо Байденов, с королевой попрощались другие видные политические деятели.

Вместе с Байденами в минувшее воскресенье, 18 сентября, на церемонию прибыла посол США в Британии Джейн Хартли, передает Sky News. Байден подписал книгу соболезнований в Ланкастер-хаусе.

"Она [Елизавета II] относилась ко всем с достоинством и уважением. Джилл и я были удостоены чести встретиться с ней и почувствовать ее тепло. Наши сердца обращены к королевской семье и народ Соединенного Королевства", - цитирует сообщение Байдена CNN.

Также на церемонии была замечена первая леди Украины Елена Зеленская. Сразу после этого ее приняла принцесса Уэльская Кейт.

Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит тоже прибыли в Лондон, чтобы засвидетельствовать свое почтение покойному монарху, передает Politico.

На траурном мероприятии заметили главу Еврокомиссии Урсулу фор дер Ляйен, главу Евросовета Шарля Мишеля, премьер-министра Канады Джастина Трюдо, президента Бразилии Жаира Болсонару вместе с супругой Мишель де Паула и других политических деятелей мира.

Напомним, прощание с Елизаветой II проходит с 14 сентября в Вестминстер-холле. Похороны состоятся 19 сентября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988413-bayden-zelenskaya-makron-i-drugie-politiki-posetili-tseremoniyu-proschaniya-s-elizavetoy-ii/