Церемония прощания с Елизаветой II в Лондоне завершилась

Королева Елизавета II. Фото: Victoria Jones/Pool/AFP via Getty Images

Церемония прощания с британской королевой Елизаветой II подошла к концу. За всю церемонию десятки тысяч человек, в том числе иностранных лидеров, отдали дань уважения монарху, передает Sky News.

Церковная служба назначена на 11:00 часов по времени Лондона (16:00 часов по Астане) в Вестминстерском аббатстве, гроб с телом королевы прибудет в 10:52 часов (15:52 часов по Астане). На мероприятии будут присутствовать около двух тысяч человек.

Государственные похороны завершатся в полдень (17:00 часов по Астане).

Королева будет захоронена рядом с супругом принцем Филиппом в Мемориальной часовне на территории Виндзорского замка в 19:30 часов по времени Лондона (20 сентября 00:30 часов по времени Астаны).

Ранее мы писали, что на церемонию прощания с Елизаветой II прибыли чета Байденов, первая леди Украины Елена Зеленская, президент Франции Макрон, премьер Канады Джастин Трюдо и другие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988499-tseremoniya-proschaniya-s-elizavetoy-ii-v-londone-zavershilas/