Часы Биг-Бена в Лондоне не пробили во время минуты молчания в память о Елизавете II

Башня Елизаветы в Лондоне. Иллюстративное фото: Pexels

Часы Биг-Бена должны были пробить в 20:00 часов по времени Лондона 18 сентября в знак начала минуты молчания в память о покойной королеве Елизавете II. Но этого не случилось, передает Mail Online.

Ровно в 20:00 часов (01:00 часов по Астане) должен был раздаться колокольный звон Биг-Бена в знак начала минуты молчания в память о королеве. Но этого не случилось из-за технической неполадки, которую позже удалось решить.

Планируется, что сегодня, 19 сентября, колокольный звон тоже должен раздаться во время предстоящего государственного похоронного шествия. Но организаторы опасаются, что этого может не случиться.

Официальное название Биг-Бена с 2012 года - Башня Елизаветы, названная в честь Елизаветы II.

Британская королева Елизавета II скончалась 8 сентября в замке Балморал в Шотландии. Ее похороны состоятся 19 сентября. Перед этим мировые лидеры прибывают в Лондон, чтобы попрощаться с королевой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988477-chasy-big-bena-v-londone-ne-probili-vo-vremya-minuty-molchaniya-v-pamyat-o-elizavete-ii/