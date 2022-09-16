Букингемский дворец раскрыл точное время погребения королевы Елизаветы II

Елизавета II. Фото: Chris Jackson/Getty Images

Королева Великобритании Елизавета II будет похоронена в Мемориальной часовне короля Георга VI 19 сентября, передает The Guardian со ссылкой на сообщение Букингемского дворца.

Церемония будет закрытой, на ней будут присутствовать члены королевской семьи. Перед этим состоятся государственные похороны, на которых будут присутствовать свыше двух тысяч человек, включая государственных деятелей иностранных государств.

Королева будет погребена в Мемориальной часовне на территории Виндзорского замка в 19:30 часов по времени Лондона (20 сентября 00:30 часов по времени Нур-Султана).

До утра 19 сентября гроб с телом Елизаветы II будет оставаться в Вестминстер-холле, где с 14 сентября проходит церемония прощания, которую может посетить любой желающий.

Ранее мы писали, что очередь из желающих проститься с британской королевой растянулась на более чем шесть километров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988148-bukingemskiy-dvorets-raskryl-tochnoe-vremya-pogrebeniya-korolevy-elizavety-ii/