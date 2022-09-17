"Считаем применение силы неприемлемым": ОДКБ о конфликте на кыргызско-таджикской границе

Двое военных. Иллюстративное фото: Diego Herrera / Europa Press / Getty Images

На официальном сайте Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) появилось обращение в связи с боевыми столкновениями на границе Кыргызстана и Таджикистана.

"В Секретариате ОДКБ вызывают серьезную обеспокоенность и тревогу произошедшие 14-16 сентября 2022 года боестолкновения на кыргызско-таджикской границе с применением тяжелого вооружения, в результате чего есть погибшие и раненые с обеих сторон, а также разрушения в гражданской инфраструктуре. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших людей, разделяем их боль и утрату.

Приветствуем прекращение огня и начавшиеся переговоры между пограничными службами Кыргызстана и Таджикистана. Уверены, что будут найдены взаимоприемлемые пути, чтобы урегулировать этот сложный пограничный вопрос, снизить напряженность и не допустить эскалации конфликта. Считаем применение силы неприемлемым. Для урегулирования противоречий должны использоваться исключительно политико-дипломатические методы", – заявили в ОДКБ.

В Секретариате ОДКБ внимательно следят ситуацией и надеются, что установившееся сейчас перемирие будет долгосрочным и устойчивым.

В организации считают, что конфликт необходимо урегулировать исключительно за столом переговоров мирным путем, "невозможно больше допускать гибель людей".

Ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана вновь обострилась утром 16 сентября. Ответственность за начало конфликта стороны возложили друг на друга.

Во второй половине дня главы Кыргызстана и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон переговорили на полях саммита ШОС в Самарканде и договорились о полном прекращении огня и отводе сил с границы. Однако позже кыргызская сторона заявила о нарушении договоренности.

Минздрав Кыргызстана насчитал 24 погибших среди своих граждан. Со стороны Таджикистана точных цифр пока не называлось.

К этому моменту в одной из областей Кыргызстана введен режим ЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988291-schitaem-primenenie-sily-nepriemlemym-odkb-o-konflikte-na-kyrgyzsko-tadzhikskoy-granitse/