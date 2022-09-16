ГКНБ Кыргызстана: Таджикистан нарушил договоренности и снова открыл огонь

Военный с автоматом. Иллюстративное фото: pixabay.com

Погранслужба Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана заявила, что Таджикистан вновь открыл огонь, нарушив договоренности - ранее о прекращении огня договорились главы двух государств в Самарканде.

Как пишет Sputnik Кыргызстан, ссылаясь на информацию от Погранслужбы, обстановка на кыргызско-таджикской границе остается напряженной.

"Нарушив договоренности, таджикская сторона вновь открыла огонь по позициям кыргызских пограничников в населенных пунктах Кулунду и Жаны-Жер Лейлекского района. В Баткенском районе зафиксировано применение таджикской стороной реактивной системы залпового огня.

Погранслужба КР принимает все меры для полного прекращения огня и деэскалации обстановки", - говорится в сообщении.

Между тем в Госкомитете нацбезопасности Таджикистана заявили, что военные Кыргызстана "атакуют дома простых жителей и гражданскую инфраструктуру с помощью беспилотников и тактической авиации".

Комментарий ведомства опубликовал Telegramканал издания Sputnik Таджикистан.

"Несмотря на встречу руководителей силовых структур и прекращение огня, через полтора часа кыргызская сторона начала стрельбу в направлении районов Овчикалъача, Ворух и Чоркух.

Вызывает обеспокоенность использование военных вертолетов и боевых беспилотников для нападения на дома и гражданские объекты Таджикистана", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 14 сентября на кыргызско-таджикской границе между пограничниками случилась перестрелка. В результате инцидента с применением оружия на границе Кыргызстана и Таджикистана скончался один таджикский пограничник. Кыргызская сторона сообщила о раненых военнослужащих.

Сегодня Кыргызстан и Таджикистан вновь сообщили о столкновениях на государственной границе. Также стороны заявили о пострадавших и об атаках из тяжелого оружия.

Позже сообщалось, что генсек ОДКБ Станислав Зась провел переговоры с кыргызской и таджикской сторонами в связи с резким обострением ситуации на границе двух стран.

Несколько часов назад СМИ Кыргызстана сообщили, что президенты Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон переговорили на полях саммита ШОС в Самарканде и договорились о полном прекращении огня и отводе сил с кыргызско-таджикской границы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988256-gknb-kyrgyzstana-tadzhikistan-narushil-dogovorennosti-i-snova-otkryl-ogon/