Первая леди Украины Елена Зеленская посетит похороны Елизаветы II

Елена Зеленская. Фото: Evgen Kotenko/ Ukrinform/Future Publishing via Getty Images

Первая леди Украины супруга президента Владимира Зеленского Елена посетит похороны британской королевы Елизаветы, которые состоятся 19 сентября, передает The Sun.

Кроме того, Зеленская была приглашена на VIP-прием Карла III, на котором будут присутствовать 500 глав иностранных государств и высокопоставленных лиц.

"Присутствие Елены Зеленской - еще один признак глобальной поддержки Украины <...> Великобритания - один из самых верных союзников Украины. Ее присутствие на похоронах - знак этой дружбы и взаимного уважения", - сообщил источник.

Тем временем в министерстве иностранных дел России возмутились отказом британской стороны приглашать на похорон Елизаветы II российскую делегацию. В ведомстве назвали действия организаторов "глубокой безнравственностью".

Также мы писали, что пресс-секретарь Кремля Песков сообщил, что Путин не поедет на похороны британской королевы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988196-pervaya-ledi-ukrainy-elena-zelenskaya-posetit-pohorony-elizavety-ii/