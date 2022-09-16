Первая леди Украины Елена Зеленская посетит похороны Елизаветы II
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Первая леди Украины супруга президента Владимира Зеленского Елена посетит похороны британской королевы Елизаветы, которые состоятся 19 сентября, передает The Sun.
Кроме того, Зеленская была приглашена на VIP-прием Карла III, на котором будут присутствовать 500 глав иностранных государств и высокопоставленных лиц.
"Присутствие Елены Зеленской - еще один признак глобальной поддержки Украины <...> Великобритания - один из самых верных союзников Украины. Ее присутствие на похоронах - знак этой дружбы и взаимного уважения", - сообщил источник.
Тем временем в министерстве иностранных дел России возмутились отказом британской стороны приглашать на похорон Елизаветы II российскую делегацию. В ведомстве назвали действия организаторов "глубокой безнравственностью".
Также мы писали, что пресс-секретарь Кремля Песков сообщил, что Путин не поедет на похороны британской королевы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988196-pervaya-ledi-ukrainy-elena-zelenskaya-posetit-pohorony-elizavety-ii/