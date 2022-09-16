МИД РФ возмутился "глубокой безнравственности" организаторов церемонии похорон Елизаветы II

Елизавета II. Фото: WPA Pool/Getty Images

В министерстве иностранных дел России возмутились отказом Великобритании приглашать российскую сторону на траурные мероприятия в связи со смертью королевы Елизаветы. Комментарий официального представителя российского МИД был опубликован на сайте ведомства.

В МИД Великобритании воздержались от приглашения российской стороны из-за продолжающейся войны в Украине.

"Рассматриваем эту британскую попытку использовать национальную трагедию, затронувшую сердца миллионов людей во всем мире, в геополитических целях для сведения счетов с нашей страной в дни траура как глубоко безнравственную", - пишет официальный представитель МИД России Захарова.

Напомним, церемония похорон королевы Елизаветы II состоится 19 сентября. Сейчас гроб с ее телом находится в Вестминстерском дворце в Лондоне. СМИ сообщили, кто из лидеров иностранных государств получил приглашение.

Ранее мы писали, что очередь из тех, кто желает проститься с ней, растянулась на более чем на шесть километров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988082-mid-rf-vozmutilsya-glubokoy-beznravstvennosti-organizatorov-tseremonii-pohoron-elizavety-ii/