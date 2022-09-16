Politico: Делегации Китая не разрешили проститься с Елизаветой II

Королева Елизавета II. Фото: Victoria Jones/Pool/AFP via Getty Images

Китайскую правительственную делегацию не допустили в Вестминстер-холл, чтобы попрощаться с британской королевой Елизаветой II, передает Politico со ссылкой на источник.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что спикер Палаты общин Британии Линдси Хойл отклонил соответствующую просьбу китайских чиновников.

Это связывают с тем, что в прошлом году Китай ввел санкции против ряда британских чиновников, которые критиковали политику КНР в отношении мусульманских меньшинств в Синьцзяне. В ответ китайскому послу в Британии Чжэн Цзеугану было запрещено входить в здание парламента.

Санкции все еще действуют. Известно, что заседания британского парламента как раз проходят в Вестминстерском дворце.

Отмечается, что китайские делегаты будут присутствовать на похоронах Елизаветы II 19 сентября в Вестминстерском аббатстве. Но зайти в Вестминстер-холл им будет запрещено.

Ранее мы писали, кого из мировых лидеров пригласили на похороны Елизаветы II.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988126-politico-delegatsii-kitaya-ne-razreshili-prostitsya-s-elizavetoy-ii/