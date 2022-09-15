Похороны королевы Елизаветы II: кто из мировых лидеров получил приглашение

Елизавета II. Фото: Max Mumby / Indigo / Getty Images

Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября. Ее похороны состоятся 19 сентября. В Би-би-си рассказали, кто из представителей международного сообщества подтвердил свое участие в предстоящей церемонии.

Приглашения были разосланы в минувшие выходные. Большинству мировых лидеров было предложено прибыть в Британию коммерческими рейсами. Сама церемония состоится в Вестминстерском аббатстве.

Приглашения получили члены европейских королевских семей. Готовность прибыть на церемонию в Лондон выразили король и королева Бельгии Филипп и Матильда. Также на мероприятии будут присутствовать члены королевской семьи Нидерландов - король Виллем-Александр, его супруга королева Максима и мать короля принцесса Беатрикс.

Приглашение приняли королевские семьи Испании, Норвегии, Швеции, Дании и Монако.

На церемонию прибудут президент США Джо Байден и его супруга первая леди Джилл Байден, французский лидер Эммануэль Макрон, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, итальянский лидер Серджио Маттарелла, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Ходят слухи, что приглашение также получили Барак и Мишель Обама.

Подтвердили свое участие премьер-министр Австралии Энтони Альбанез, премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн, премьер Канады Джастин Трюдо, ирландский премьер Михол Мартин.

Среди приглашенных числятся премьер Бангладеш Шейх Хасина, президент Шри-Ланки Ранил Викремесингхе, президент Индии Драупади Мурму, президент Южной Кореи Юн Сок Ель, президент Бразилии Жаир Болсонару, император Японии Нарухито.

Неизвестно, будет ли присутствовать на похоронах Си Цзиньпин. КНДР, Никарагуа и Ирану предложили присутствие только на уровне послов.

Представители Сирии, Венесуэлы, Афганистана и Мьянмы не были приглашены. Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко присутствовать на церемонии не будут.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987862-pohorony-korolevy-elizavety-ii-kto-iz-mirovyh-liderov-poluchil-priglashenie/