Королевский стражник упал в обморок во время прощания с Елизаветой II. Кадр из видео: YouTube/Sky News

Один из королевских стражников упал в обморок во время церемонии прощания с британской королевой Елизаветой II в Вестминстерском дворце. Момент попал на видео, передает Sky News.

Стражник стоял на трибуне неподалеку от гроба покойной королевы, как внезапно потерял равновесие и упал в обморок. На помощь к нему тут же поспешила стоящая рядом полиция.

Инцидент произошел во время церемонии прощания с Елизаветой II в Вестминстерском дворце, где гроб с ее телом пробудет до утра понедельника 19 сентября - в этот же день состоятся ее похороны. До этого момента любой желающий может попрощаться с ней, так как Вестминстерский дворец будет открыт круглосуточно.

К слову, желающие проститься с Елизаветой II могут простоять в очереди от 17 до 35 часов. При этом стражники периодически сменяют друг друга на посту.

Напомним, британская королева Елизавета II скончалась 8 сентября в замке Балморал в Шотландии. Ее преемником стал старший сын Карл III.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987848-korolevskiy-strazhnik-upal-v-obmorok-vo-vremya-proschaniya-s-elizavetoy-ii/