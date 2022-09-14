Сериал о Елизавете II "Корона" вошел в топ-10 самых просматриваемых на Netflix

Оливия Колман в "Короне". Кадр из видео: YouTube/Netflix

Посвященный правлению королевы Елизаветы II исторический драматический сериал "Корона" вновь вошел в десятку самых просматриваемых проектов на стриминговом сервисе Netflix, передает Sky News.

Согласно данным FlixPatrol, сериал занял третье место по просматриваемости в Британии, четвертое место в Соединенных Штатах, а в Украине - первое.

Роль королевы Елизаветы II в сериале исполнили Клэр Фой, Оливия Колман и Имелда Стонтон. А на прошлой неделе съемки новых эпизодов были временно приостановлены в знак уважения к покойной королеве.

Согласно неподтвержденным слухам, самой Елизавете II "Корона" понравилась. Монарх посмотрела несколько серий первого сезона по совету младшего сына Эдварда и его супруги.

Сериал "Корона" выпускается с 2016 года. В основу сюжета легли события с начала свадьбы королевы в 1947 году до настоящего времени.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987731-serial-o-elizavete-ii-korona-voshel-v-top-10-samyh-prosmatrivaemyh-na-netflix/