The Guardian: До 100 сотрудников резиденции короля Карла III могут быть уволены

Король Карл III и королева-консорт Камилла. Фото: Yui Mok - WPA Pool/Getty Images

Десятки сотрудников предыдущей резиденции короля Карла III и королевы-консорта Камиллы были уведомлены об увольнении. Пара после смерти королевы Елизаветы II решила переехать в Букингемский дворец, передает The Guardian.

Среди тех, кого уведомили о возможном увольнении, были также личные секретари, финансовый отдел, команда по связям с общественностью и домашний персонал в Кларенс-хаусе. Все они рассказали, что были потрясены своей участью, поскольку работали на Карла III и его супругу десятилетиями.

"Все в ярости, включая личных секретарей и руководящий состав. Все сотрудники работали допоздна каждую ночь с четверга [8 сентября], чтобы потом столкнуться с этим. Люди были заметно потрясены этим", - сказал источник.

Многие из Кларенс-хауса рассчитывали на то, что будут объединены с персоналом Букингемского дворца.

Как рассказал личный главный помощник Карла III сэр Клайв Олдертон, окончательное решение все еще не принято. И некоторые наиболее важные сотрудники могут продолжить работу в Букингемском дворце.

Напомним, королева Елизавета II скончалась 8 сентября. Ее преемником стал ее старший сын Карл III.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987630-the-guardian-do-100-sotrudnikov-rezidentsii-korolya-karla-iii-mogut-byt-uvoleny/