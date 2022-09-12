Politico: Великобритания предъявила политикам требования для участия в похоронах Елизаветы II

Иллюстративное фото: Christian Charisius/picture alliance via Getty Images

Великобритания попросила мировых лидеров, приглашенных на похороны Елизаветы II, прибыть в страну коммерческими рейсами и отказаться от использования вертолетов и автомобилей, передает Politico.

Ограничения также затронут и состав делегаций: на похоронах Елизаветы II в Вестминстерском аббатстве смогут присутствовать только главы государств и их супруги, которые будут доставлены на автобусах. Лидеры, которые не будут присутствовать на похоронах, могут направить в качестве своего официального представителя премьер-министра.

Как пишет издание, ограничения для иностранных делегаций связаны с недостатком свободного пространства на мероприятии и большим количеством гостей.

После панихиды политики смогут оставить заметки в книге соболезнований в Ланкастер-Хаусе и отдать дань уважения покойной королеве, после чего пешком будут сопровождены в Динс-Ярд для встречи с главой британским МИД Джеймсом Клеверли.

Накануне панихиды король Карл III устроит прием для мировых лидеров в Букингемском дворце.

11 сентября гроб королевы Елизаветы II направился из замка Балморал в Холирудский дворец в Эдинбурге. Сопровождает траурную процессию дочь королевы принцесса Анна и ее муж сэр Тим Лоуренс.

Представители Белого дома подтвердили, что президент США будет присутствовать на похоронах британской королевы. В то же время стало известно, что президент России не поедет на похороны Елизаветы II.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987230-politico-velikobritaniya-predyavila-politikam-trebovaniya-dlya-uchastiya-v-pohoronah-elizavety-ii/