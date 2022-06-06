Празднования в честь 70-летия правления Елизаветы II завершились в Великобритании

Елизавета II на балконе Букингемского дворца 5 июня с семьей. Фото: Karwai Tang/WireImage via Getty Images

В минувшее воскресенье, 5 июня, королева Елизавета II вышла на балкон Букингемского дворца в знак завершения празднования 70-летнего юбилея правления, передает The Wall Street Journal.

Празднования в Великобритании длились четыре дня.

За это время британская королева появлялась на публике всего три раза из-за проблем с ногами. Почти всю церемониальную работу выполнял ее старший сын и преемник принц Чарльз.

В последний день празднования 70-летия правления Елизавета II вышла на балкон Букингемского дворца, чтобы поприветствовать исполнение гимна "Боже, храни королеву!".

"Хотя я, возможно, не присутствовала на каждом мероприятии лично, мое сердце было со всеми вами. Я по-прежнему полна решимости служить вам в меру своих возможностей с поддержкой моей семьи", - гласит официальное заявление британской королевы.

Церемония коронации Елизаветы II состоялась 2 июня 1953 года. Но официально о ее вступлении на британский престол было объявлено в 1952 году после смерти отца короля Георга VI.

Напомним, в прошлом году в апреле скончался супруг британской королевы принц Филипп. Ему было 99 лет. В ноябре 2020 года супруги отметили 73-ю годовщину со дня свадьбы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1972712-prazdnovaniya-v-chest-70-letiya-pravleniya-elizavety-ii-zavershilis-v-velikobritanii/