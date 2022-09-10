Карл III произнес речь в память о королеве Елизавете II

Карл III. Фото: Max Mumby/Indigo/Getty Images

Карл III на провозглашении его королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии произнес речь в память о королеве Елизавете II

Монарх эмоционально отдал дань уважения покойной матери. Король говорил с теплотой и чувством, сидя рядом с фотографией Елизаветы II. Трансляцию церемонии ведет официальный YouTube-канал королевской семьи.

Карл III, заявил что принимает ответственности и обязанности как суверена. Он также пообещал добиваться мира, гармонии и процветания для своих подданных.

Монарх произнес традиционную клятву в ходе церемонии его провозглашения королем.

Напомним, сегодня, 10 сентября, Совет престолонаследия официально провозгласил Карла III (ранее принц Чарльз Уэльский) монархом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Накануне Карл III объявил старшего сына Уильяма принцем Уэльским - такой титул получает первый в очереди на престол. Супруга Уильяма Кэтрин будет носить титул принцессы Уэльской, который до этого принадлежал принцессе Диане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987144-karl-iii-proiznes-rech-v-pamyat-o-koroleve-elizavete-ii/