Карл III впервые обратился к нации в качества короля Великобритании

Карл III. Фото: HANNAH MCKAY/POOL/AFP via Getty Images

Новый король Великобритании Карл III выступил с первым обращением к населению страны. Речь он начал со слов об умершей накануне королеве Елизавете II.

Перевод обращения Карла III опубликовало издание РИА Новости.

"Всю свою жизнь Ее Величество королева, моя любимая мама, была вдохновением и примером для меня и всей моей семьи", - начал свое обращение новый король Великобритании.

Карл III поблагодарил Елизавету II за любовь и преданность, за наставления и понимание, отметил, что она воплощала множество качеств, которые пересекались между собой. Он добавил, что королева всегда была способна видеть в людях лучшее.

"Это обещание служить всю жизнь я возрождаю перед всеми сегодня", - заявил Карл, отмечая достижения королевы во время ее правления.

Карл III заявил, что, несмотря на изменения, которые произошли за 70 лет правления Елизаветы II, роль и обязанности монархии остаются прежними.

"Отдаю дань уважения памяти моей матери, чту ее службу на протяжении всей жизни. Знаю, что ее смерть приносит огромную печаль многим из вас... Как и сама королева, с такой непоколебимой преданностью, теперь я тоже обязуюсь все оставшееся время, которое подарит мне Бог, соблюдать конституционные принципы... независимо от ваших происхождения и верований, я намерен служить вам преданно, с уважением и любовью", - добавил он.

Король Карл III также обещал поддерживать конституционные принципы в сердце Британии.

"Наши ценности сохранились и должны сохраниться. Роль и обязанности монарха тоже сохранились... Я торжественно клянусь... поддерживать конституционные принципы в сердце нашей страны", - отметил он.

Король Британии подчеркнул, что его жизнь с принятием новой роли изменится. В частности, он не сможет уделять столько времени благотворительности, как делал это раньше, но надеется, что эту работу продолжат другие.

Напомним, во время обращения Карл III объявил старшего сына Уильяма принцем Уэльским - такой титул получает первый в очереди в престол. Супруга Уильяма Кэтрин будет носить титул принцессы Уэльской, который до этого принадлежал принцессе Диане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987106-karl-iii-vpervye-obratilsya-k-natsii-v-kachestva-korolya-velikobritanii/