Дети принца Гарри и Меган Маркл получили титулы после смерти королевы Елизаветы II

Принц Гарри и Меган Маркл с детьми. Фото: twitter.com/TeamRubicon

Дети Меган Маркл и принца Гарри, герцога и герцогини Сассекских, Арчи и Лилибет Диана после смерти своей прабабушки королевы Елизаветы II получили титулы принца и принцессы. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Как пишет издание, правила, установленные еще королем Георгом V в 1917 году, гласят, что внуки правящего монарха Великобритании автоматически считаются принцами и принцессами.

При этом действующий король Великобритании Карл III с помощью специального указа при желании может лишить их этих титулов.

"В 2021 году было высказано предположение, что Чарльз из-за желания ограничить число ключевых членов королевской семьи при восхождении на престол не допустит, чтобы Арчи получил титул принца", - говорится в статье.

Однако, пока этого не произошло, Арчи и Лилибет остаются принцем и принцессой, независимо от того, решат их родители использовать титулы или нет.

Напомним, еще в январе 2020 года принц Гарии и Меган Маркл отказались от полномочий членов королевской семьи и переехали из Великобритании в США.

Отношения между королевской семьей и парой сильно ухудшились после скандального интервью Гарри и Меган Опре Уинфри. СМИ даже писали, что королева намерена подать на них в суд.

Кроме того, Меган Маркл не приехала на похороны 99-летнего супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа. Ее отсутствие тогда объяснилось беременностью на второго ребенка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987091-deti-printsa-garri-i-megan-markl-poluchili-tituly-posle-smerti-korolevy-elizavety-ii/