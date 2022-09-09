АПЛ перенесла матчи 7-го тура из-за смерти Елизаветы II

Логотип АПЛ. Фото: Mike Egerton/PA Images via Getty Images

Матчи седьмого тура чемпионата Англии по футболу будут перенесены из-за смерти Королевы Великобритании Елизаветы II, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт АПЛ.

Сегодня утром клубы Премьер-лиги почтили память королевы Елизаветы II.

"В знак уважения к ее выдающейся жизни и вкладу в развитие страны, а также в знак уважения матчи АПЛ в эти выходные будут отложены, включая игру в понедельник вечером. Дальнейшие обновления относительно матчей в период траура будут предоставлены в установленном порядке", — говорится в заявлении на официальном сайте лиги.

Напомним, что вчера, 8 сентября, на 97-м году жизни умерла королева Великобритании Елизавета II.

Траур в Великобритании в связи со смертью Елизаветы II продлится 10 дней.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1987079-apl-perenesla-matchi-7-go-tura-iz-za-smerti-elizavety-ii/