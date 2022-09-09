"Огромный шок для нации и мира": как мир отреагировал на смерть Елизаветы II

Королева Великобритании Елизавета II. Фото: Jane Barlow - WPA Pool/Getty Images

Политики всего мира приносят свои соболезнования в связи со смертью Елизаветы II. Правившая Великобританией 70 лет королева скончалась 8 сентября на 97-м году жизни.

Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что смерть королевы стала "огромным шоком для нации и всего мира". Она отметила, что Елизавета II была "камнем, на котором была построена современная Британия, и страна процветала под ее правлением", передает The Guardian.

Бывший британский премьер Борис Джонсон отметил "глубокую мудрость, понимание исторических процессов и неисчерпаемую, хотя и неброскую самоотверженность" королевы.

"Это самый грустный день для нашей страны, потому что она обладала уникальной и простой способностью делать нас счастливыми. За это мы ее любили", – написал он в Twitter.

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден в совместном заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, подчеркнули, что Елизавета II была больше, чем монархом – она сформировала своим правлением целую эпоху.

"В постоянно меняющемся мире ее сохраняющееся присутствие было источником комфорта и гордости для поколений британцев, включая многих, кто никогда не видел свою страну без нее. Непреходящее восхищение королевой Елизаветой II объединяло людей всего Содружества наций. За семь десятилетий ее исторического правления мы стали свидетелями беспрецедентного прогресса человечества и развития человеческого достоинства", – говорится в их сообщении.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что помнит королеву Великобритании как друга их страны.

"Ее Величество королева Елизавета II олицетворяла преемственность и единство британской нации в течение более чем 70 лет. Я помню ее как друга Франции, добросердечную королеву, влияние которой на ее страну и ее век будет ощущаться еще долго", – написал он в Twitter.

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что Елизавета II была образцом для подражания и источником вдохновения для миллионов людей, в том числе и в Германии.

"Ее приверженность германо-британскому примирению после ужасов Второй мировой войны останется незабываемой", – говорится в его публикации в Twitter.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что с именем королевы неразрывно связаны важнейшие события новейшей истории Соединенного Королевства.

"На протяжении многих десятилетий Елизавета II по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене. Желаю вам мужества и стойкости перед лицом этой тяжелой, невосполнимой утраты. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки членам королевской семьи и всему народу Великобритании", – говорится в сообщении Кремля в Telegram.

Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на смерть королевы в Twitter.

"С глубокой грустью узнали о смерти Ее Величества королевы Елизаветы II. От имени украинского народа выражаем искренние соболезнования королевской семье, всему Соединенному Королевству и странам Содружества в связи с этой непоправимой утратой. Наши мысли и молитвы с вами", – написал он.

Король Нидерландов Виллем-Александр, его супруга Максима и его мать принцесса Беатрикс опубликовали заявление по поводу смерти Елизаветы II в Facebook. Они назвали умершую королеву "стойкой и мудрой, посвятившей всю свою жизнь служению британскому народу".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш написал в Twitter, что Елизавета II была "большим другом" ООН в течение десятилетий и отметил, что ее "лидерство и самоотверженность" вызывали восхищение всего мира.

Премьер Канады Джастин Трюдо также выразил соболезнования в связи со смертью королевы Великобритании.

"Мы с тяжелым сердцем узнали о смерти Ее Величества королевы Елизаветы II <…> Она постоянно присутствовала в нашей жизни, и ее служение канадцам навсегда останется важной частью истории нашей страны", – написал премьер Канады Джастин Трюдо в Twitter.

Напомним, 8 сентября, на 97-м году жизни умерла королева Великобритании Елизавета II. Она скончалась в замке Балморал в Шотландии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1986934-ogromnyy-shok-dlya-natsii-i-mira-kak-mir-otreagiroval-na-smert-elizavety-ii/