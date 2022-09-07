Елизавета II утвердила новых министров в правительстве Трасс

Королева Елизавета II и Лиз Трасс. Фото: JANE BARLOW/POOL/AFP via Getty Images

Королева Великобритании Елизавета II утвердила кабинет министров, сформированный новым премьер-министром Лиз Трасс. Об этом говорится на сайте британского правительства.

"Королева была рада утвердить следующие назначения", – говорится в заявлении.

Экс-министр труда Терез Коффи стала главой Минздрава и вице-премьером. МИД возглавил Джеймс Клеверли, бывший замглавы ведомства. Экс-генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман получила должность министра внутренних дел. А бывший министр по делам бизнеса Квази Квартенг назначен министром финансов. Бывший министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис стал лорд-канцлером и министром юстиции. Бен Уоллес сохранил пост министра обороны Великобритании.

Как пишет The Washington Post, Квартенг стал первым темнокожим министром финансов и самым высокопоставленным темнокожим политиком в истории страны.

Напомним, Лиз Трасс одержала победу на выборах нового британского премьер-министра. Официально она вступила в должность 6 сентября после встречи с королевой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1986510-elizaveta-ii-utverdila-novyh-ministrov-v-pravitelstve-trass/