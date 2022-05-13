Елизавета II впервые за два месяца появилась на публике (фото, видео)

Елизавета II посетила скачки в Винздоре. Фото: Samir Hussein/Contributor/Getty Images

Королева Великобритании Елизавета II впервые за два месяца появилась на публике. Монарх посетила традиционные скачки в Виндзоре, хотя всего несколько дней назад пропустила церемонию официального открытия сессии парламента.

Как пишет Sky News, 96-летняя королева выглядела счастливой и часто улыбалась. Также королева немного пообщалась с людьми, пришедшими посмотреть шоу.

Это был первый выход Елизаветы II в свет за последние 2 месяца. Стоит отметить, что недавно королева впервые за 59 лет пропустила церемонию официального открытия сессии парламента. А последний раз ее видели на поминальной службе в честь ее супруга принца Филиппа, которая прошла в конце марта.

Издание пишет, что одна из лошадей королевы заняла первое место в скачках. За это Елизавете II вручили золотой кубок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969252-elizaveta-ii-vpervye-za-dva-mesyatsa-poyavilas-na-publike-foto-video/