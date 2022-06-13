Елизавета II стала вторым самым долго правящим монархом в истории

Королева Елизавета II. Фото: Alastair Grant - Pool/Getty Images

Королева Великобритании и глава Содружества наций Елизавета II стала вторым по продолжительности царствования монархом в истории. До абсолютного рекорда Ее Величеству не хватает менее двух лет.

Как пишет Sky News, в рейтинге самых долго правящих монархов Елизавета II обошла короля Таиланда Пумипона Адульядета (также известного, как Рама IX), который правил 70 лет и 126 дней с 1927 по 2016 годы.

Первое место по длительности царствования на сегодняшний день занимает французский король Людовик XIV (1638-1715). Его правление продлилось 72 года и 110 дней.

В сентябре 2015 года нынешняя королева Великобритании побила рекорд королевы Виктории (1819-1901) по продолжительности пребывания на троне.

Кроме того, Елизавета II - старейшая из действующих глав государств, ей же принадлежит мировой рекорд правления среди женщин.

Напомним, что в начале июня Великобритания на протяжении четырех дней праздновала 70-летие правления королевы Елизаветы II.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973744-elizaveta-ii-stala-vtorym-samym-dolgo-pravyaschim-monarhom-v-istorii/