Миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС на этой неделе

Запорожская АЭС. Фото: Facebook/Енергоатом

На этой неделе Запорожскую атомную электростанцию в Украине посетит Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщил гендиректор организации Рафаэль Гросси в своем Twitter-аккаунте.

По словам Гросси, он сам возглавит миссию.

"Этот день настал. Миссия МАГАТЭ по поддержке и помощи уже на пути на Запорожскую АЭС. Мы должны обеспечить безопасность и сохранность крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы. Я горд возглавить эту миссию, которая прибудет на ЗАЭС позднее на этой неделе", - говорится в сообщении главы МАГАТЭ.

Напомним, в марте Запорожская АЭС перешла под контроль российских военных.

После новости об отключении станции от энергосети людям, проживающим неподалеку от ЗАЭС, стали раздавать таблетки йода в пункте выдачи. Мера предосторожности была предпринята на случай возможной утечки радиации. Известно, что при угрозе радиоактивного заражения рекомендуется принять таблетки йодида калия.

Между тем 25 августа Запорожскую атомную электростанцию в Украине впервые в истории полностью отключили от энергосети. Причиной стали обстрелы, о которых сообщили украинская и российская стороны.

Позже глава Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и предупредил их "о самой сложной предстоящей зиме в истории страны".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1985312-missiya-magate-pribudet-na-zaporozhskuyu-aes-na-etoy-nedele/