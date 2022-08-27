Sky News: Проживающим рядом с Запорожской АЭС гражданам начали раздавать таблетки йода

Запорожская АЭС. Фото: Facebook/Дмитро Орлов

Гражданам, проживающим рядом с Запорожской атомной электростанцией в Украине, начали раздавать таблетки йода на случай возможной утечки радиации, передает Sky News.

Непрекращающиеся боевые действия вызвали опасения по поводу возможной ядерной катастрофы. 25 августа Запорожскую АЭС впервые в истории полностью отключили от энергосети. Причиной назвали обстрелы.

Напомним, в марте ЗАЭС перешла под контроль российских военных.

После новости об отключении станции от энергосети людям, проживающим неподалеку от ЗАЭС, стали раздавать таблетки йода в пункте выдачи. Мера предосторожности была предпринята на случай возможной утечки радиации.

Известно, что при угрозе радиоактивного заражения рекомендуется принять таблетки йодида калия.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что в скором времени на Запорожскую АЭС для проверки будет направлена группа экспертов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1985110-sky-news-prozhivayuschim-ryadom-s-zaporozhskoy-aes-grazhdanam-nachali-razdavat-tabletki-yoda/