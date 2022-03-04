Запорожская АЭС перешла под контроль российских военных

Запорожская АЭС. Фото: Wikipedia

Запорожская областная военная администрация сообщила в Facebook, что ЗАЭС была взята под контроль российскими военными.

"Площадь Запорожской АЭС захвачена военными силами РФ - Госинспекция ядерного регулирования Украины. Оперативный персонал следит за состоянием энергоблоков и обеспечивает их работу в соответствии с техническими правилами", - говорится в сообщении.

РБК сообщила о состоянии энергоблоков в Запорожской АЭС.

Согласно информации, в первом энергоблоке проводится планово-предупредительный ремонт, второй и третий отключены от сети и в них проводится охлаждение ядерных установок, четвертый энергоблок работает, пятый и шестой - охлаждение ядерных установок.

Напомним, пожар на Запорожской АЭС в украинском городе Энергодар произошел сегодня ночью. Вскоре огонь был локализован. Информации о пострадавших нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959271-zaporozhskaya-aes-pereshla-pod-kontrol-rossiyskih-voennyh/