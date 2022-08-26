Запорожскую АЭС впервые в истории полностью отключили от энергосети

Запорожская АЭС. Фото: Facebook/Енергоатом

25 августа Запорожскую атомную электростанцию в Украине впервые в истории полностью отключили от энергосети, передает "Украинская Правда" со ссылкой на сообщение Энергоатома.

"25 августа из-за пожаров на золоотвалах Запорожской ТЭС, расположенной рядом с Запорожской АЭС, дважды отключалась последняя (четвертая) линия связи ЗАЭС с энергосистемой Украины - ВЛ-750 кВ ЗАЭС - "Днепровская". Три других линии связи ранее были повреждены во время российских обстрелов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что два работающих энергоблока отключились от сети, что повлекло за собой первое в истории полное отключение ЗАЭС от энергосети.

Украинская сторона назвала обстрелы со стороны российских военных причиной отключения.

Новость о пожарах и отключении подтвердила также российская сторона. Член совета российской администрации в Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что горят леса, показав фото со спутника.

"Это было вызвано нарушением подачи электроэнергии с Запорожской АЭС в результате провокаций со стороны боевиков Зеленского. Нарушение, в свою очередь, было спровоцировано пожаром и коротким замыканием на линиях электропередач", - пишет он в Telegram.

Запорожская АЭС с марта находится под контролем российских войск.

В начале августа украинская и российская стороны сообщили о взрывах. Это вызвало опасения у международного сообщества, что дальнейшие подобные действия могут привести к катастрофе.

Поэтому в скором времени, как сообщил гендиректор МАГАТЭ, на ЗАЭС будет направлена международная группа экспертов агентства для проверки работы станции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984896-zaporozhskuyu-aes-vpervye-v-istorii-polnostyu-otklyuchili-ot-energoseti/