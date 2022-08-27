Страны-участницы конференции ДНЯО не смогли принять итоговый документ из-за разногласий
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Председатель конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) сообщил, что страны-участницы не смогли принять итоговый документ из-за разногласий по Украине, передает ТАСС.
Причиной стали возражения российской стороны по вопросам, касающимся Украины. В частности, это были Будапештский меморандум и украинские ядерные объекты.
"Российская делегация в своем выступлении заявила, что не может принять документ без предложенных ею изменений <…> Параграф о Будапештском меморандуме также был одним из пунктов, в формулировки которого они хотели внести изменения", - сказал председатель конференции ДНЯО Густаво Злаувинен.
По его словам, на решение этих вопросов им потребовалось бы больше времени.
Будапештский меморандум 1994 года был подписан лидерами Украины, России, Великобритании и США. Согласно ему, Киев отказывается от запасов ядерного оружия. А взамен остальные три страны гарантируют ей безопасность.
Следующая конференция ДНЯО состоится в 2026 году.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1985127-strany-uchastnitsy-konferentsii-dnyao-ne-smogli-prinyat-itogovyy-dokument-iz-za-raznoglasiy/