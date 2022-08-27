Страны-участницы конференции ДНЯО не смогли принять итоговый документ из-за разногласий

Густаво Злаувинен на конференции ДНЯО. Фото: Lev Radin/Pacific Press/LightRocket via Getty Images

Председатель конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) сообщил, что страны-участницы не смогли принять итоговый документ из-за разногласий по Украине, передает ТАСС.

Причиной стали возражения российской стороны по вопросам, касающимся Украины. В частности, это были Будапештский меморандум и украинские ядерные объекты.

"Российская делегация в своем выступлении заявила, что не может принять документ без предложенных ею изменений <…> Параграф о Будапештском меморандуме также был одним из пунктов, в формулировки которого они хотели внести изменения", - сказал председатель конференции ДНЯО Густаво Злаувинен.

По его словам, на решение этих вопросов им потребовалось бы больше времени.

Будапештский меморандум 1994 года был подписан лидерами Украины, России, Великобритании и США. Согласно ему, Киев отказывается от запасов ядерного оружия. А взамен остальные три страны гарантируют ей безопасность.

Следующая конференция ДНЯО состоится в 2026 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1985127-strany-uchastnitsy-konferentsii-dnyao-ne-smogli-prinyat-itogovyy-dokument-iz-za-raznoglasiy/