Украина выступила за постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Запорожская АЭС. Фото: Lumppini/Getty Images

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза организации призвал к постоянному присутствию экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС, передает Укринформ.

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) должны присутствовать на Запорожской атомной электростанции до тех пор, пока контроль над ней не вернут Украине. Напомним, что с марта станция находится под контролем российских военных.

Киев приветствует визит международной группы МАГАТЭ на ЗАЭС и требует, чтобы предстоящий визит был проведен "в строгом соответствии с национальным законодательством Украины", а также с соблюдением международных обязательств, сказал Кислица.

Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси в своем заявлении на официальном сайте сообщил, что миссия будет направлена на станцию в скором времени.

"Я продолжаю очень активно и интенсивно консультироваться со всеми сторонами, с тем чтобы эта жизненно важная миссия МАГАТЭ могла быть осуществлена ​​без дальнейших задержек", - пишет он.

Тем временем главы МИД Франции и России Катрин Колонна и Сергей Лавров провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию на ЗАЭС, передает "Европейская Правда" со ссылкой на сообщение французского МИД.

"(Франция) приняла к сведению подтверждение договоренности в принципе, предоставленной Россией по этому вопросу, а также обязательства последней воздержаться от любых действий, которые могут поставить под угрозу безопасность этой миссии", - сказано в сообщении.

Ситуация вокруг Запорожской АЭС обострилась с начала августа. Украинская и российская стороны сообщили об обстрелах вокруг станции. Это усилило опасения, что дальнейшие военные действия рядом с ЗАЭС могут привести к ядерной катастрофе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984526-ukraina-vystupila-za-postoyannoe-prisutstvie-ekspertov-magate-na-zaporozhskoy-aes/