Советник главы Офиса Зеленского заявил, что Путин хочет восстановить СССР

Советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк. Фото: Emin Sansar/Anadolu Agency via Getty Images

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Helsingin Sanomat заявил, что российский президент хочет восстановить Советский Союз. Сообщение доступно на сайте президента Украины.

По словам Подоляка, независимость Украины противоречит мировоззрению Путина.

"План Путина простой. Он хочет восстановить Советский Союз в той или иной форме. Украина здесь - его главный враг", - заявил украинский политик.

Призывы европейских стран к мирным переговорам основаны на ошибочных предположениях, сказал Подоляк. А если Украина проиграет, то Россия, по его словам, будет продвигаться дальше в Молдову, Северный Казахстан и на другие территории.

"Если разрешить России выиграть войну, то она сможет диктовать свои условия Европе. Это ведет к продвижению России в Молдову, Грузию, Северный Казахстан или страны Балтии. Россия станет манипулировать внутренней политикой Евросоюза", - сказал он.

Ранее Подоляк назвал проведение переговоров с Россией невыгодными на данный момент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1985100-sovetnik-glavy-ofisa-zelenskogo-zayavil-chto-putin-hochet-vosstanovit-sssr/