Зеленский поговорил с американским ведущим ток-шоу Джимми Фэллоном

Владимир Зеленский побеседовал с Джимми Фэллоном. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по видеозвонку с популярным американским ведущим собственного ток-шоу Джимми Фэллоном. Об этом обе стороны сообщили в соцсетях.

"У нас состоялась видеобеседа с ведущим американского ток-шоу, актером Джимми Фэллоном. Мы обсудили варианты сотрудничества, которые позволили бы привлечь еще большее внимание мировой общественности к событиям в Украине", - пишет Зеленский в Telegram.

"Имел честь говорить с Зеленским о продолжающейся войне в Украине. Я хочу, чтобы народ Украины знал, что мы видим их, слышим их и готовы помочь. Я призываю всех нас оставаться вовлеченными и продолжать поддерживать народ Украины всем, чем мы можем", - пишет Фэллон в Twitter.

На днях состоялся телефонный разговор между Зеленским и Байденом. А в начале августа украинскому лидеру удалось поговорить с 42-м президентом Соединенных Штатов Биллом Клинтоном.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1985083-zelenskiy-pogovoril-s-amerikanskim-veduschim-tok-shou-dzhimmi-fellonom/