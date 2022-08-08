О взрывах на Запорожской АЭС сообщили украинские и российские военные

Запорожская АЭС. Фото: Facebook/Дмитро Орлов

7 августа российская и украинская стороны сообщили о нескольких взрывах возле Запорожской атомной электростанции. Это усилило опасения, что подобные инциденты могут привести впоследствии к ядерной катастрофе.

Известно, что крупнейшая в Европе Запорожская АЭС расположена слишком близко к линии фронта боевых действий вдоль реки Днепр, которая разделяет украинские и российские силы.

В результате взрывов была повреждена высоковольтная линия электропередач. Вследствие чего персоналу ЗАЭС пришлось закрыть один из шести реакторов станции. При этом российская и украинская стороны обвиняют друг друга в инциденте.

Как пишет Telegram украинского Энергоатома, один из сотрудников получил осколочное ранение и был госпитализирован.

"Вчера вечером, 6 августа 2022 года, российские оккупанты в очередной раз выпустили ракеты по площадке Запорожской атомной электростанции и городу Энергодар. Они ударили по площадке ЗАЭС непосредственно рядом с расположенным на территории хранилищем сухого отработанного топлива (ХСОТ)", - говорится в сообщении.

Одновременно с этим, как пишут в РИА Новости, российская военно-гражданская администрация Энергодара обвинила в обстреле украинских военных.

"Сегодня ночью [с 6 на 7 августа] вооруженные формирования Украины нанесли удар с применением кассетного реактивного снаряда РСЗО "Ураган" калибра 220 миллиметров", - сообщили в российской ВГА города.

Ранее замглавы МИД Украины Николай Точицкий на конференции ООН по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) призвал закрыть небо над атомными электростанциями в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982167-ukraina-i-rossiya-obvinili-drug-druga-v-atakah-na-zaporozhskuyu-aes/