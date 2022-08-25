Байден и Зеленский проведут телефонный разговор 25 августа

Джо Байден. Фото: Karen Ducey/Getty Images

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский проведут телефонный разговор сегодня, 25 августа. Одной из главных тем разговора будут новые поставки вооружений, передает CNN.

Байден, как ожидается, сообщит о новых поставках вооружений в Украину, а также лично поздравит Зеленского с минувшим Днем независимости Украины, который прошел 24 августа.

Об этом сообщил координатор по связям с общественностью Совета национальной безопасности Джон Кирби.

Кирби также рассказал, что у Байдена нет планов посещать Киев. Но предстоящий разговор с Зеленским он ожидает с нетерпением.

"Президент с нетерпением ждет этого", - сказал Кирби.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты выделят почти три миллиарда долларов на вооружения для Украины.

А на последнем брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что с января 2021 года Штаты выделили Украине 13,6 млрд долларов в качестве военной помощи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984767-bayden-i-zelenskiy-provedut-telefonnyy-razgovor-25-avgusta/