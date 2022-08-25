Глава Минобороны Британии Уоллес допустил ужесточение правил выдачи виз россиянам

Глава министерства обороны Британии Бен Уоллес. Фото: Luka Dakskobler/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес предположил, что страна может ужесточить условия выдачи виз гражданам России. Ранее ряд европейских стран выступили за введение подобных ограничений в отношении россиян, передает Politico.

Уоллес допустил введение некоторых ограничений на выдачу виз россиянам, но не уверен, что полный запрет для жителей этой страны является правильным решением.

"Я не уверен, что полный запрет - правильный путь", - сказал он в эфире Би-би-си Radio 4 Today.

Ранее несколько европейских стран высказались за введение визовых ограничений в отношении граждан России.

Но нашлись и те, кто выступил против таких мер. К примеру, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что они не планируют вводить подобные ограничения в отношении россиян. Канцлер Германии Олаф Шольц говорит, что "с трудом" представляет запрет на выдачу шенгенских виз российским гражданам.

Также против высказались в Госдепе США и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984759-glava-minoborony-britanii-uolles-dopustil-uzhestochenie-pravil-vydachi-viz-rossiyanam/