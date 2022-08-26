Китай прокомментировал визит очередной делегации США на Тайвань

Марша Блэкберн. Фото: Al Drago/Bloomberg via Getty Images

Посольство Китая в Соединенных Штатах назвало поездку американского сенатора Марши Блэкберн на Тайвань ярким примером дестабилизации в регионе, передает РИА Новости.

"США демонстрируют, что они не хотят стабильности в Тайваньском проливе", – говорится в заявлении посольства.

Кроме того, в дипмиссии отметили, что расценивают действия Вашингтона как вмешательство в дела их страны.

Сенатор от штата Теннесси, член комитета по вооружениям и торговле Блэкберн находится на Тайване с трехдневным визитом. Это уже четвертый визит американской делегации на остров.

Напомним, 2 августа состоялся визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Китай резко отреагировал на эту поездку. После того, как спикер покинула остров, Власти Китая развернули в Тайваньском проливе масштабные учения и пригрозили Тайбэю негативными последствиями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984894-kitay-prokommentiroval-vizit-ocherednoy-delegatsii-ssha-na-tayvan/