Китай прокомментировал визит очередной делегации США на Тайвань
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Посольство Китая в Соединенных Штатах назвало поездку американского сенатора Марши Блэкберн на Тайвань ярким примером дестабилизации в регионе, передает РИА Новости.
"США демонстрируют, что они не хотят стабильности в Тайваньском проливе", – говорится в заявлении посольства.
Кроме того, в дипмиссии отметили, что расценивают действия Вашингтона как вмешательство в дела их страны.
Сенатор от штата Теннесси, член комитета по вооружениям и торговле Блэкберн находится на Тайване с трехдневным визитом. Это уже четвертый визит американской делегации на остров.
Напомним, 2 августа состоялся визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Китай резко отреагировал на эту поездку. После того, как спикер покинула остров, Власти Китая развернули в Тайваньском проливе масштабные учения и пригрозили Тайбэю негативными последствиями.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984894-kitay-prokommentiroval-vizit-ocherednoy-delegatsii-ssha-na-tayvan/