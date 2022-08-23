МИД Китая осудил визит представителей японского парламента на Тайвань

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Члены японского парламента прибыли на Тайвань, что вызвало осуждение со стороны Министерства иностранных дел Китая. Представители КНР посчитали этот визит "грубым вмешательством во внутреннюю политику", передает РИА Новости.

В понедельник, 22 августа, члены парламента Японии, депутаты правящей Либерально-демократической партии Кэйдзи Фуруя и Минору Кихара, которые так же являются главой и генеральным секретарем парламентской группы, занимающейся развитием отношений между Токио и Тайбэем, прибыли на Тайвань с трехдневным визитом.

В сообщении Министерства иностранных дел КНР, опубликованном сегодня, 23 августа, сообщается, что Китай резко осуждает визит на Тайвань члена японского парламента Кэйдзи Фуруи и призывает Японию "перестать идти по пути ошибок".

"Кэйдзи Фуруя пренебрег строгим представлением Китая и осуществил визит на Тайвань, грубо вмешавшись во внутреннюю политику КНР, нарушив принцип "одного Китая" и дух четырех китайско-японских политических документов. Это посылает ложные сигналы тайваньским сепаратистам.

Китай резко осуждает этот злой акт и примет решительные и действенные меры по защите государственного суверенитета и территориальной целостности", – говорится в сообщении МИД Китая.

Отмечается, что от тайваньского вопроса может зависеть политическая основа отношений между Пекином и Токио и базовое доверие между странами.

"На Японии лежит историческая вина за колониальное управление Тайванем, которое продлилось 50 лет, поэтому ей стоит проявлять осторожность в своих действиях", – сообщается в документе.

В МИД Китая добавили, что "позволяя своим политикам осуществлять политические манипуляции, Япония наносит ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая".

"Настоятельно призываем японскую сторону переосмыслить свою историю, соблюдать принципы и обещания, данные в рамках четырех политических документов. (...) Перестать вмешиваться в неприятности в Тайваньском проливе, преследуя личные интересы, и все дальше продвигаться по пути ошибок", – подчеркнули представители китайского МИДа в заявлении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984477-mid-kitaya-osudil-vizit-predstaviteley-yaponskogo-parlamenta-na-tayvan/